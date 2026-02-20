Cagliari - Lazio, le probabili formazioni: torna Zaccagni, dubbi in difesa
Dopo la sconfitta contro l'Atalanta, la Lazio torna in trasferta e sfida il Cagliari. Sarri dovrà fare a meno di Gila (infiammazione del tendine rotuleo del ginocchio sinistro), Lazzari, Basic e Pedro. Di fronte a Provedel in porta, al centro della difesa tornerà Romagnoli, che farà coppia insieme a uno tra Provstgaard e Patric (lo spagnolo in vantaggio). Sulle fasce, è aperto il ballottaggio a sinistra tra Nuno Tavares e Pellegrini (più avanti il portoghese), mentre è confermato a destra Marusic. A centrocampo giocherà Dele-Bashiru nel terzetto con Taylor e Cataldi; più indietro Rovella. In attacco tornerà a disposizione Zaccagni, che con ogni probabilità andrà in panchina. A sinistra ci sarà Noslin dall'inizio, con Maldini al centro e Isaksen a destra. Più indietro Ratkov, Dia e Cancellieri.
CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Mina, Obert; Palestra, Adopo, Sulemana, Idrissi; Kilicsoy, S. Esposito. All.: Pisacane.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. A disp.: Motta, Furlanetto, Patric, Hysaj, Pellegrini, Rovella, Belahyane, Przyborek, Zaccagni, Cancellieri, Ratkov, Dia. All.: Sarri.