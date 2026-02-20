Cagliari, i convocati di Pisacane per la Lazio: due gli assenti

20.02.2026 20:00 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Cagliari, i convocati di Pisacane per la Lazio: due gli assenti
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia della gara di campionato tra Cagliari e Lazio, il tecnico rossoblù Fabio Pisacane ha diramato la lista dei calciatori convocati. Mazzitelli e Mina saranno a disposizione, così come Kilicsoy, seppur non al meglio. Folorunsho e Gaetano, invece, non saranno della partita. Questo l'elenco completo.

Portieri: Caprile, Sherri, Ciocci 

Difensori: Palestra, Idrissi, Rodriguez, Raterink, Dossena, Mina, Zappa, Ze Pedro, Obert

Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Sulemana, Liteta

Attaccanti: Kiliçsoy, Albarracin, Pavoletti, Mendy, Trepy, Esposito.

Christian Gugliotta
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.