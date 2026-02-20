Juve, per Kalulu chiesta la "grazia" a Gravina: i dettagli
20.02.2026 16:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
La Juventus ha chiesto la “grazia” per Pierre Kalulu dopo la squalifica, causa doppia ammonizione, nella gara contro l’Inter.
Il club bianconero si è rivolto al presidente della Figc Gravina per annullare il turno di stop per “l'acclarata ingiustizia".
Una circostanza, questa, che si è verificata solo in un’occasione tre anni fa. Il precedente è infatti quello legato a Romelu Lukaku che fu squalificato nel 2023 per un doppio giallo in occasione della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter e poi fu “graziato” dal numero uno del calcio italiano.
