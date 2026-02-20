Lazio, Immobile risponde agli auguri: "Sempre nel mio cuore"
20.02.2026 11:15 di Christian Gugliotta
Passano gli anni, ma il legame tra Ciro Immobile e la Lazio rimane indissolubile. Nonostante l'addio avvenuto nel 2024, l'ex bomber biancoceleste è ancora ricordato da ogni tifoso biancoceleste con affetta immenso, dopo 7 stagioni che lo hanno portato a essere il miglior cannoniere di tutti i tempi del club.
Nel giorno del suo compleanno, la società ha rivolto i propri auguri all'attaccante attraverso un post pubblicato sui canali social. La risposta di Ciro non si è fatta attendere ed è arrivata nei commenti: "❤️Sempre nel mio cuore"
