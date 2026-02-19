Cagliari in allarme contro la Lazio: il dato horror che preoccupa Pisacane
Momento delicato per il Cagliari, che dopo tre vittorie consecutive ha perso le ultime due gare di Serie A. Per questo il match contro la Lazio in programma sabato alle 20:45 è un vero banco di prova.
Come riportato dalle statistiche OPTA riprese da Eurosport, gli isolani potrebbero incappare in tre sconfitte consecutive in campionato per la prima volta da dicembre 2024, quando i ko di fila furono addirittura quattro. Un precedente che rappresenta un campanello d’allarme per una squadra alla ricerca di stabilità.
C’è poi un altro dato: il Cagliari non colleziona tre sconfitte consecutive senza riuscire a segnare da settembre dello stesso anno, sempre sotto la guida di Davide Nicola. Un’eventualità che renderebbe ancora più amaro il momento, evidenziando difficoltà non solo nei risultati ma anche nella produzione offensiva.