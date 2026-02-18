Lazio, come si finanzia lo stadio? Qualcosa stona nelle parole di Lotito
RASSEGNA STAMPA - Avere uno stadio di proprietà significa anche incrementare i propri profitti. Il caso della Juve lo rende evidente. Dopo il primo anno lo Juventus Stadium aveva concesso ai bianconeri di triplicare i ricavi dallo stadio, passando da 11,5 a 31,8 milioni tra biglietti, abbonamenti e hospitality. La Lazio nell'ultimo bilancio ha fatto registrare un guadagno di 22,9 milioni, ben al di sotto rispetto a quello delle squadra di vertice che si aggirano, addirittura, su una media di 70 milioni, ma anche rispetto a società che condividono blasone e, nel caso della Roma, anche città. I giallorossi, infatti, hanno chiuso l'ultimo esercizio con un ricavo dallo stadio superiore ai 44 milioni di euro.
AUTOFINANZIAMENTO - Nella giornata di ieri, in occasione della presentazione del progetto per la riqualificazione dello Stadio Flaminio, il presidente Claudio Lotito ha previsto un extra di 30 milioni di euro attraverso lo stato di proprietà, derivanti dall’incremento dei ricavi da biglietteria e dai naming rights. Un calcolo che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, stona però se la pianificazione è quella di ripagare il costo dello stadio in 15 anni, considerando una stima dei costi tra i 450 e i 500 milioni di euro. Questo perché, scrive il quotidiano, "il valore finanziario del tempo obbliga a scontare i flussi finanziari futuri". Quindi, anche con le agevolazioni che porterebbe il finanziamento di uno stadio di proprietà, il costo del capitale di un club di calcio non potrà essere stimato al di sotto il 7-8%. Neanche nel migliore degli scenari.
VERA DURATA E ALTERNATIVE - A tassi di sconto di questo tipo un flusso finanziario di 30 milioni per la durata di 15 anni - come ipotizzato da Lotito - avrebbe un valore attualizzato di circa 270 milioni. Ergo: per coprire con il solo autofinanziamento 450 milioni di spesa, non basterebbero 50 anni. Il tutto, aggiunge il Corriere dello Sport, a meno che i 30 milioni di euro ipotizzati da Lotito non siano solo un punto di partenza e crescano con il passare degli anni.