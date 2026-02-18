Lazio, Abbate: "Flaminio? Vanno sciolti tre nodi. Sul Nasdaq..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Alberto Abbate, giornalista del Messaggero, ha fatto il punto sulla questione Flaminio passando per il Nasdaq e per la candidatura del nuovo Flaminio agli Europei 2032, concludendo poi sulla strategia comunicativa della Lazio.

NEWCO E NASDAQ - "Sono stati portati avanti una serie di step propedeutici al piano quinquennale fino al 2032. Il primo erano i 50 milioni di plusvalenze. Poi ci sono un'altra serie di step che riguardano: l'accelerazione del progetto Flaminio. Quest'ultimo è fondamentale per il Nasdaq, dove per essere quotato devi avere un aggancio tecnologico o, comunque, con qualcosa che crea profili. Tra l'altro è stata creata una Newco che sarà di Lotito e che potrebbe fungere come la controllata quotata al Nasdaq dal Cadice. La gestione del Flaminio sarebbe alla Newco per i prossimi 15 anni, poi uscirebbe. Questo è quello che prevede la Lazio nel suo progetto preliminare".

EURO2032 - "Doveva essere presente un membro del Comune di Roma. Il Campidoglio spinge per la Lazio, ma deve mantenere una posizione imparziale. Questo progetto non ha basi solidissime. I tre nodi principali non sono stati sciolti: i parcheggi in base alle norme Uefa, doveva esserci l'ok della soprintendenza e invece si parla di buone sensazioni. Con i vincoli del Flaminio il rischio è che venga bloccato alla conferenza servizi. Impossibile che ottenga l'ok entro il 31 luglio 2026, ultimo termine per la presentazione di un progetto approvato alla FIGC. Se dovesse arrivare l'ok dalla Federazione uno stadio esistente o da costruire verrebbe candidato entro ottobre. Perfino la Roma rischia di non rientrarci".

STRATEGIA COMUNICATIVA - "Per quanto possa esser stata adottata una nuova strategia diplomatica dalla comunicazione, lui con un microfono davanti non riesce a rispettarla. Inoltre, è in difficoltà davanti a questa contestazione. Quando viene messa in dubbio la credibilità costruita nei suoi 22 anni va in difficoltà, quindi cerca di ribadire quello che ha fatto in questi anni e perché merita la credibilità. Le voci sul cambio di proprietà girano sempre nei momenti bui della Lazio".