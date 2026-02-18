Cardone: "Altra occasione persa da Lotito. La Lazio dipende dai tifosi"

TUTTOmercatoWEB.com

Ospite ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone ha parlato della conferenza stampa di presentazione del nuovo stadio Flaminio, commentando le parole del presidente Lotito. Di seguito le sue considerazioni:

“Non basta leggere dei passaggi di un discorso in cui si tende la mano ai tifosi, la mano ai tifosi va tesa in modo diverso. Ieri a mio avviso si è persa un’altra occasione: sia nei toni, che nella forma, che nei contenuti, ancora una volta, tolta la parte iniziale, l’operazione empatia è stata un fallimento.

"La Lazio dipende dai tifosi e dai risultati. Più che quello che ha detto, ieri il problema è quello che non ha detto: Sarri e squadra hanno detto ai tifosi che mancano, che hanno bisogno di loro; a questo appello manca la società. E l’occasione ieri stata persa durante la conferenza ma anche nel pomeriggio, con i prezzi dei biglietti. Visto il momento storico, non si può sbagliare niente".

"La presentazione in sé del progetto è stata bella ma a me l’iter è sembrato molto complesso; ci sono tanti nodi da sciogliere a livello archeologico, parlando della tettoia, e così via”.