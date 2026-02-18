Lazio, Basic ancora non si allena: il punto in vista di Cagliari
RASSEGNA STAMPA - Mentre in sala stampa le preoccupazioni di Lotito erano riguardo al progetto del Flaminio, presentato al pubblico dopo il deposito in Comune. Maurizio Sarri continuava a pensare solo ed esclusivamente al campo e al tentativo di preparare nel migliore dei modi la trasferta di Cagliari. Il tecnico toscano dovrà cercare di dare le giuste motivazioni alla propria rosa. Compito non arduo data la situazione di classifica della rosa.
ASSENTI - Ma dovrà anche tentare di schierare il miglior undici possibile per provare a strappare tre punti importanti più per il morale, piuttosto che per gli obiettivi. A tal proposito, come riporta l'edizione odierna del Messaggero, il Comandante rischia di dover fare ancora a meno di alcune delle sue pedine fondamentali. Zaccagni, infatti, sarà da valutare, Gila con ogni probabilità salterà la prossima partita. In attesa di aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni.
BASIC - L'unico a lanciare segnali incoraggianti è Toma Basic. Il centrocampista croato non si è allenato nella giornata di ieri, ma dovrebbe aver solo rimandato a oggi il suo ritorno in campo con il gruppo. Se così dovesse essere e se le risposte dal punto di vista fisico dovessero essere positive, allora potrebbe anche partire titolare contro il Cagliari.