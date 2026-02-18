Lazio, attenzione ai cartellini contro il Cagliari: chi rischia per Torino
18.02.2026 10:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Alle spalle il ko maturato contro l’Atalanta, la Lazio è chiamata a ripartire già dalla sfida della Unipol Domus contro il Cagliari in programma sabato 21 febbraio alle 20.45.
Una sfida importantissima per la squadra di Sarri che ha, tra le sue file, solo un giocatore diffidato, Cancellieri.
In caso di cartellino giallo durante il match Cancellieri salerà la prossima sfida, che la Lazio giocherà ancora in trasferta, contro il Torino.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide