Lazio, Giordano: "Il Flaminio è la nostra storia. Tifosi? Difficile ricucire"
RASSEGNA STAMPA - Il progetto Flaminio è stato ufficialmente presentato dal patron della Lazio Claudio Lotito e in tanti, in queste ultime ore, hanno espresso il loro parere in merito.
Tra loro c’è anche Bruno Giordano che si è così espresso ai microfoni de il Corriere della Sera: “Il Flaminio è la vera casa del tifo biancoceleste. Questo stadio rappresenta la nostra storia”.
Sulla tifoseria: “Lotito farebbe qualcosa di molto gradito al popolo biancoceleste ma anche alle casse del club. Lo farebbe quindi per se stesso, per aumentare gli introiti. Ma ormai non credo si possano ricucire i rapporti che adesso sono ai minimi storici”.
