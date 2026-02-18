Lazio, Sarzanini: "Flaminio? Impossibile nel 2032. Ma la famiglia Nervi..."
18.02.2026 13:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Enrico Sarzanini è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per dire la sua sulla presentazione del progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio da parte della Lazio. Il giornalista ha anche commentato la posizione della Nervi Foundation.
"Lo vedo irrealizzabile per il 2032, viste tutte le procedure burocratiche. La soprintendenza è uno dei tanti problemi che potrebbero emergere. Ci sono anche i comitati di quartiere, nessuno vuole lo stadio lì. Poi io da cittadino e abitante di quelle zone sarei arrabbiato se venisse lasciato lo stadio lì così. Qualcuno lo stadio lo dovrà toccare. Nervi pensa che resterà un monumento?".
