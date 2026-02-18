NEWS | Totti-Bocchi e l'accusa di abbandono di minore: la sentenza
18.02.2026 13:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Si chiude con un’archiviazione l’inchiesta che aveva coinvolto Francesco Totti e Noemi Bocchi accusati da Ilary Blasi di abbandono di minore. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto l’archiviazione accogliendo la richiesta della procura. Secondo gli inquirenti l’ormai famosa sera del 26 maggio del 2023 i bambini... <<< TOTTI-NOEMI >>>
