Lazio, Noslin cambia ruolo? Ora aspetta solo il 'sì' di Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sarri studia tutte le alternative possibili in vista della trasferta di Cagliari. Nella giornata di ieri, dopo la conferenza stampa di presentazione del progetto sulla riqualificazione dello Stadio Flaminio, si è tenuta la prima sessione di allenamento post-Atalanta. Il tecnico toscano ha dovuto fare a meno di Toma Basic, che dovrebbe rientrare oggi, di Mario Gila e di Mattia Zaccagni. Se per il primo si attendono delle comunicazioni ufficiali da parte della Lazio, per il secondo la situazione è più chiara. Il capitano biancoceleste ha riportato una lesione addominale che avrebbe dovuto tenerlo fuori un mese, ma le sensazioni è che possa tornare a disposizione già nel corso della settimana, riportandolo tra i convocati per la trasferta sarda. Ventitré giorni dopo l'infortunio.

NOSLIN SPERA - Tuttavia, resta complicato ipotizzare una partenza da titolare del numero 10 della Lazio. Se dovesse riprendere gli allenamenti, si candiderebbe per diventare una risorsa dalla panchina, evitando rischi di una ricaduta che potrebbe complicare ulteriormente la situazione. Non è il momento di rischiare e in casa Lazio c'è un'alternativa che scalpita per confermarsi titolare sulla fascia sinistra. Secondo quanto viene riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Tijjani Noslin questa settimana cercherà di strappare l'ok di Maurizio Sarri per una nuova prova da esterno mancino nel tridente d'attacco.

VUOLE L'OK DI SARRI - Contro il Bologna era subentrato a Pedro e aveva segnato nella ripresa, contro l'Atalanta aveva fatto vedere buone cose nel primo tempo, salvo poi spegnersi nella seconda frazione. Da lui Sarri si aspetta una maggiore aggressione della porta, come avvenuto al Dall'Ara, e scelte più ragionate. Dovrà lavorarci a partire da questa settimana, così da dimostrare al Comandante le sue qualità da punta, ma anche da esterno. Nella speranza che il tecnico gradisca la nuova versione di TJ.