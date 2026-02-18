Champions League e un recupero di Serie A: ecco chi scenderà in campo
18.02.2026 11:30 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
© foto di Federico Serra
Mercoledì 18 febbraio sarà una giornata ricca di calcio. Dopo la giornata di Champions League di martedì 17, con Atalanta e Juve in campo per l'Italia, questa sera sarà il turno dell'Inter che sarà ospitata dal Bodo Glimt alle 21.00, in contemporanea con Club Brugge-Atletico Madrid e Olympiakos-Leverkusen. Ad aprire la giornata europea saranno invece Qarabag-Newcastle alle 18.45.
Non solo Champions, però. Dopo infinite vicissitudini, è arrivato finalmente il momento di giocare Milan-Como: la sfida, che inizialmente doveva essere giocata in Australia, si giocherà questa sera a San Siro alle 20.45, andando a chiudere la 24esima giornata di Serie A.
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.