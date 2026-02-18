Lazio, Oddi: "Flaminio? Progetto meraviglioso, tornare sarebbe molto romantico"
RASSEGNA STAMPA - Quella di ieri è stata una giornata importantissima in casa Lazio. Il patron Lotito ha infatti presentato il progetto del nuovo Flaminio che, l’ex biancoceleste Giancarlo Oddi, ha così commentato nell’edizione odierna de il Corriere della Sera.
“Il progetto è meraviglioso. Sarebbe emozionante trasferire la Lazio lì perché il Flaminio è lo stadio più bello mai avuto. Pure per i tifosi sarebbe un miglioramento perché vedrebbero finalmente la gara”.
“Il Flaminio è un quartiere profondamente laziale, per le persone della mia età, tra l’altro, sarebbe romanticissimo”.
“Lo stadio riporterebbe anche un pochino di serenità che non guasta”.
