Formula 1, Ferrari fa paura: super aggiornamento da 2 decimi sulla SF-26
18.02.2026 09:42 di Giovanni Parterioli
La Ferrari inizia a fare davvero paura nell'ambito delle f1 news e la McLaren inizia a spiarla. Questa è la prima risposta importante sul lavoro della SF-26 che però è tutt'altro che finito. Iniziata oggi la fase 2 dei test in Bahrain, la Ferrari SF-26 a breve termine sarà nuovamente aggiornata. E nel paddock si parla di questo super aggiornamento che farà veramente paura. Clicca qui di seguito per l'articolo completo su >>> FERRARI, IL SUPER AGGIORNAMENTO SF-26 <<<