Cagliari - Lazio sarà diretta dall'arbitro Rapuano: tutti i precedenti
19.02.2026 16:15 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
La designazione arbitrale della 26ª giornata di Serie A Enilive ha assegnato la direzione della gara Cagliari - Lazio all'arbitro Antonio Rapuano della sezione di Rimini.
La sfida di sabato sera sarà l'ottava volta in cui Rapuano arbitrerà i biancocelesti: nelle precedenti sette, la Lazio ha vinto in cinque occasioni, perdendo nelle restanti due. Il Cagliari, invece, si è incrociato quattro volte con il fischietto di Rimini, vincendo tre volte e perdendone solo una.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.