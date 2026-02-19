Lazio, il punto verso il Cagliari: Gila è out, Zaccagni ritorna. E Basic...
RASSEGNA STAMPA - Ogni gara da qui alla fine della stagione sarà un travaglio per la Lazio, ma il campionato va avanti. Il prossimo appuntamento sarà in casa del Cagliari, ma Sarri dovrà fare a meno di Mario Gila, fermo per un'infiammazione al tendine rotuleo, che sarà rivalutato per il Torino. Come sottolinea il Corriere dello Sport, tornerà invece Mattia Zaccagni: si è allenato ed è tornato in gruppo, salvo sorprese partirà dalla panchina.
Resta in dubbio Toma Basic, ancora alle prese con i postumi della lesione tendinea rimediata contro la Fiorentina il 7 gennaio. Ha sempre dato disponibilità totale, fermandosi solo contro l’Atalanta. Convive con il dolore, anche attraverso infiltrazioni, in attesa di poter riposare a fine stagione. La decisione per Cagliari arriverà nelle prossime ore: potrebbe essere preservato in vista di Torino e della Coppa Italia.