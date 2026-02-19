Roma, Cassano senza filtri: "In quattro dovrebbero togliersi dai co****i"
19.02.2026 11:31 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Ai microfoni de Il Messaggero Antonio Cassano, come sempre, non le ha mandate a dire dicendo la sua su diversi temi ed esprimendo il suo pensiero anche sulla Roma.
“Per me Gasperini dovrebbe mettere alla porta quattro/cinque giocatori. Fuori dai co****i Mancini, Cristante, Dybala e Pellegrini. Serve gente giovane, forte, non questi sceneggiatori che fanno cinema. Cristante poi fa il vigile urbano”.
