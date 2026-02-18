WOMEN | Italia, le convocate di Soncin: presenti 4 biancocelesti - FOTO
Inizia la marcia d'avvicinamento verso il Mondiale 2027, l'Italia affronterà la Svezia e la Danimarca nelle prime due sfide di qualificazione che si disputernno rispettivamente il 3 e il 7 marzo alle 18:15.
Per l'occasione, il ct Soncin ha diramato la lista delle convocate e nell'elenco figurano quattro calciatrici della Lazio Women. Si tratta di Durante, Oliviero, D'Auria e Piemonte. Di seguito l'elenco completo:
Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Laura Giuliani (Milan);
Difensori: Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Huston Dash), Federica D’Auria (Lazio), Lucia Di Guglielmo (Washington Spirit), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Elisabetta Oliviero (Lazio), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan);
Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Matilde Pavan (Como), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina);
Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Inter), Martina Piemonte (Lazio), Elisa Polli (Inter).