Lazio, slitta il rientro di Gigot: può aver già finito la stagione
18.02.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Slitta ancora il rientro di Gigot. Il centrale francese è rientrato di recente a Roma, aveva iniziato il percorso riabilitato dopo l’operazione alla caviglia effettuata in Francia. Ma secondo quanto riportato da Il Messaggero sente ancora dolore e rischia di aver già chiuso la sua stagione, che praticamente non è mai iniziata. Si era fermato dopo qualche allenamento, durante il ritiro estivo di luglio a Formello. Non è mai stato a disposizione di Sarri, la sua ultima presenza ufficiale risale all’anno scorso con Baroni. E con ogni probabilità rimarrà quella.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.