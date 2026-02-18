Mourinho tormentato da Budapest: "Vediamo se mandano Taylor"
18.02.2026 17:30 di Andrea Castellano
Mourinho non ha ancora dimenticato la finale di Europa League persa con la Roma. Al tecnico portoghese non è passata la vittoria del Siviglia, continuando a reclamare (come tutti i tifosi giallorossi) un rigore non concesso dall'arbitro Taylor nel secondo tempo. Proprio dell'inglese ha parlato l'attuale allenatore del Benfica dopo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid: "Vediamo se non mandano Anthony Taylor ad arbitrare", ha detto ai microfoni di Sport TV riferendosi al ritorno dei playoff.
