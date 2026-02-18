Il Comitato Stadio Flaminio si oppone alla Lazio: "Bisogna fare chiarezza!"
Il Comitato Stadio Flaminio si oppone alla Lazio. Parte del quartiere non ha gradito il progetto della società biancoceleste per riqualificare lo Stadio Flaminio, continuando la sua lotta contro il club. Giulio Castelli, presidente del Comitato, ha spiegato le sue ragioni ai taccuini de Il Corriere della Sera. Di seguito le sue parole.
"Stasera stessa manderemo una pec al sindaco per chiedere di pubblicizzare questo progetto perché tutto sta avvenendo con troppa opacità. Vogliamo che tutti sappiano cosa succede, perché ci sono enormi problemi di mobilità, vivibilità del quartiere e delle zone limitrofe, oltre al tema della sicurezza. Non dimentichiamoci poi che sotto quell'area c'è una necropoli romana e se vanno a scavare per realizzare quell'enorme gabbia che consenta di raggiungere i 50mila posti come vuole Lotito, sfasceranno tutto".
È dello stesso pensiero anche Annalisa Bianchi, alla guida dell'associazione Carte in regola, che ha sottolineato l'importanza di coinvolgere i cittadini in questo progetto.