Lazio, Bezzi sicuro: "Serve un confronto tra la società e i tifosi"
In collegamento a TMW Radio, il giornalista Gianni Bezzi ha parlato della situazione della Lazio, partendo dalla presentazione del progetto per il Flaminio. In particolare si è soffermato anche sul rapporto tra la società biancoceleste e i tifosi. Di seguito le sue parole.
"Flaminio? È stato presentato il progetto, ma penso che un club che con l'ultimo bilancio si è attestato a circa 23 mln contro i 27,5 dello scorso anno, quando gli altri viaggiano ad altri livelli, per un progetto da quasi 500 mln non basterebbero 15 anni per mettere in piedi una cosa del genere. Mi interessa più il campo e il rapporto tra pubblico e società. E' una situazione dove se ne parla dappertutto, solo qualcuno non se ne accorge. Vista la situazione, perché non si apre un confronto con la tifoseria e fare un passo indietro per rimettersi a camminare insieme?".