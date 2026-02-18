Bianco ricorda Guerini: “Aveva un grande talento, è stato un duro colpo”
Alessandro Bianco, centrocampista del PAOK, è stato intervistato dalla redazione di gianlucadimarzio.com per il documentario “PAOK, dove la cultura incontra la passione”. In un passaggio ha ricordato Daniel Guerini, giovane calciatore della Lazio Primavera scomparso nel marzo del 2021. Di seguito le sue parole.
“Daniel (Guerini, ndr) è stato un ragazzo a cui tenevamo molto tutti, era talmente simpatico che nonostante facesse tante cagate gli volevamo tutti bene, gliele perdonavamo tutte perché era anche veramente forte. È stato il primo che io ho visto con veramente del talento vero. Era proprio di un altro livello, quando aveva voglia si accendeva ed era più forte degli altri. Quindi noi lo coccolavamo, lo proteggevamo. Poi quando c’è stata la notizia della tragedia… È stato un duro colpo perché purtroppo gli incidenti stradali succedono tutti i giorni, però fino a quando non capita a qualcuno a cui vuoi bene tu pensi sempre che sia impossibile”.