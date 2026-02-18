Lazio, l'allarme di Oddi: "Attenti al Cagliari"
18.02.2026 19:45 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
L'ex difensore della Lazio Giancarlo Oddi, nel corso della trasmissione di Radiosei ha commentato le ultime notizie del mondo biancoceleste. Dopo il punto sul Flaminio, per cui il club capitolino ha presentato un progetto di restyling così da farlo diventare il suo nuovo stadio, poi ha affrontato la gara contro il Cagliari, in programma sabato sera.
"Bisogna stare attenti al Cagliari, soprattutto dopo la sconfitta casalinga col Lecce. Mi aspetto una prestazione importante".