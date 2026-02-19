Formula 1 | Vanzini: il video dopo 245 di lotta contro il tumore al pancreas
19.02.2026 12:17 di Giovanni Parterioli
Mentre la Formula 1 gira in Bahrain e prova la vettura SF-26 con una soluzione incredibile: l'ala Ferrari a 270° gradi, arriva sui social il videomessaggio di Carlo Vanzini. Dimesso pochi giorni fa dall'ospedale, continua la sua battaglia contro il tumore al pancreas e lancia ai tifosi un videomessaggio di speranza. Voce rotta dall'emozione e dalla stanchezza, ma tanta carica in volto. Clicca qui di seguito per l'articolo completo su >>> VANZINI, IL VIDEO AI TIFOSI, VOCE ROTTA <<<