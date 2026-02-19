Italia, Cassano spara a zero: "Siamo scarsi, l'unico campione è Donnarumma"
19.02.2026 13:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Ha parlato anche di Nazionale l’ex calciatore Antonio Cassano che, ai microfoni de Il Messaggero, ha detto la sua sugli azzurri e sulla possibilità di andare al Mondiale.
“Sono convinto che Gattuso con le sue idee e con il suo modo di lavorare metterà la barca dritta e andremo al Mondiale”.
“La Nazionale è scarsa, parliamoci chiaro, noi abbiamo un solo campione, Donnarumma. Tonali? Gioca in Premier e non la prende mai. Corre, corre, facesse atletica leggera no? Serve gente di qualità”.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide