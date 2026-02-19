Champions | Gordon come Inzaghi, anzi meglio: battuto il record dell'ex Lazio

Nella serata di Champions League a rubarsi la scena è stato Anthony Gordon. Il trequartista del Newcastle United ha deciso la partita contro il Qarabag, terminata con il risultato di 1-6, grazie a quattro gol che gli hanno concesso di iscriversi nella lista dei venti calciatori capaci di segnare un poker in una partita di Champions League.

Un record condiviso insieme a Simone Inzaghi, ex allenatore e attaccante della Lazio, che il 14 marzo del 2000 fu in grado di realizzare quattro reti nella massima competizione europea con la maglia biancoceleste. Gordon, però, è riuscito a fare perfino meglio di lui, infrangendo i record precedenti anche di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, ed eguagliando Luiz Adriano come unici calciatori capaci di realizzare un poker in Champions in un solo tempo di gioco

