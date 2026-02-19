Lazio, Mattei sta con i tifosi: "Protesta? La società è stata sorda..."
Il giornalista Stefano Mattei è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per commentare la scelta del tifo organizzato di proseguire con la protesta, ma anche per parlare della doppia sfida in Coppa Italia contro l'Atalanta. Di seguito le sue parole.
"La protesta? Condenserei tutto in una parola: coerenza. Non può essere il risultato estemporaneo a far dimenticare 20 anni di gestione. Il tifoso ha provato in tutti i modi a far capire il disagio, ma la società è stata sorda. E così si è arrivati al gesto estremo, frutto d’amore come dice Sarri".
"In Coppa Italia il disagio è anche economico per la società, perché in campionato invece ci sono gli abbonamenti. Abbiamo visto i buoni propositi letti ad inizio presentazione, poi quando è andato a braccio abbiamo notato come ha chiuso la conferenza. Chi ha scritto quel testo aveva la volontà di non andare allo scontro, poi…".
"L’Atalanta probabilmente, almeno all’andata, avrà due assenze pesanti, quella di De Ketelaere e quella di Raspadori; la Lazio deve provare ad ottenere il massimo dai primo 90′ all’Olimpico".