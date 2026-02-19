Lazio, Casoni è il nuovo Presidente della Fondazione: le parole

Si è tenuta quest’oggi la riunione del Collegio dei Fondatori della Fondazione S.S. Lazio 1900 ETS che, all’unanimità dei presenti, ha eletto Marco Chiarion Casoni nuovo Presidente della Fondazione. Alberto Gambino Vicepresidente e Consiglieri Claudia Pappatà, Filippo Corbò, Federico Eichberg, Stefano Mantella, Angelo Mellone, Arturo Nattino, Angelo Rughetti. Confermato Antonio Buccioni come Presidente Onorario. La nomina segna un passaggio di testimone nel solco della continuità istituzionale, dopo il lavoro svolto dalla Presidente uscente Cristina Mezzaroma, cui va il ringraziamento del Collegio per l’impegno profuso nella Fondazione.

Con l’elezione di Marco Chiarion Casoni si consolida la terza generazione di una famiglia che ha letteralmente scritto pagine decisive della storia biancoceleste: dapprima con il nonno Giorgio Chiarion Casoni, dal 1940 e per oltre un ventennio alto dirigente e Vice Presidente della Polisportiva, poi con il papà Gian Chiarion Casoni, Presidente della Lazio Calcio, Presidente e promotore della Lazio Pallavolo e della Lazio Pallamano.

Marco Casoni conferma una visione ampia e lungimirante della polisportiva biancoceleste, sottolineandone la valenza sociale e culturale, orientata all’impegno per la valorizzazione delle radici storiche del sodalizio e per il ruolo dello sport, di tutti gli sport, come strumento di inclusione sociale e di lotta al disagio e alla marginalizzazione. La nuova Presidenza si inserisce nel percorso di crescita che vede la Lazio protagonista del movimento polisportivo europeo, anche attraverso i progetti sociali Erasmus+ sviluppati in seno alla European Multisport Club Association, e nelle numerose collaborazioni istituzionali.

“Assumo questo incarico con profonda emozione e senso di responsabilità – ha dichiarato Marco Chiarion Casoni – consapevole della storia che rappresentiamo e dell’eredità che porto con me. La Lazio non è soltanto una società sportiva, ma una comunità che da 126 anni promuove inclusione, solidarietà e crescita culturale attraverso lo sport. L’impegno della mia famiglia nella polisportiva mi ha insegnato che ogni disciplina contribuisce a costruire un’identità comune, forte e riconoscibile. Lavoreremo per rafforzare ulteriormente questa visione, valorizzando tutte le anime biancocelesti e sviluppando nuovi progetti sociali e formativi, in sinergia con le istituzioni e con il territorio”.

Il nuovo Presidente ha inoltre sottolineato la centralità del ruolo della Fondazione quale Ente del Terzo Settore e presidio morale della Lazialità: “In un tempo che richiede coesione e responsabilità sociale, la nostra Fondazione deve essere punto di riferimento per la città e per la regione, capace di coniugare memoria storica e innovazione, tradizione sportiva e impegno civico.” Con l’elezione di Marco Chiarion Casoni, la Fondazione S.S. Lazio 1900 ETS rinnova il proprio impegno nel solco della grande tradizione polisportiva biancoceleste, rafforzando una governance orientata allo sviluppo di progetti inclusivi, alla tutela della memoria storica e alla promozione dei valori fondanti dello sport come strumento di crescita individuale e collettiva.