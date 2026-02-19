Cagliari - Lazio, la storia in Sardegna sorride ai biancocelesti: i numeri
19.02.2026 18:00 di Simone Locusta
Cagliari - Lazio sarà una partita determinante per le sorti del campionato di entrambe le compagini. Nella storia i numeri sorridono decisamente ai biancocelesti: su 38 gare di Serie A giocate a Cagliari, infatti, i biancocelesti hanno vinto 17 volte, con l'ultima (1-2) che risale al febbraio 2025.
Completano il dato 11 pareggi (manca dal 2-2 del marzo 2018) e 10 sconfitte (la più recente è l'1-0 del maggio 2013). Sono inoltre 46 i gol realizzati dai capitolini, contro i 33 dei rossoblu.
