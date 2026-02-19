Bologna, Italiano ripensa alla Lazio: "Lavorare dopo le sconfitte..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bologna, con un gol di Castro, si aggiudica l'andata dei playoff di Europa League contro il Brann. Nel post partita, ai microfoni di Sky Sport, Italiano ha analizzato la prestazione della squadra e il momento complicato che sta vivendo: "Diciamo che ci siamo adeguati, perché sapevamo. Meno male che ieri siamo venuti a controllare le condizioni del terreno di gioco. Chiaramente non potevamo fare di più: niente rischi, niente pericoli gratuiti. Siamo riusciti a vincerla, a portarla a casa, siamo in vantaggio di un gol. Adesso, permettetemi la battuta, speriamo di asciugare il Dall'Ara, perché ogni volta che giochiamo in casa abbiamo una maledizione. Cercheremo di prepararci bene per questa partita di ritorno, ma soprattutto anche per lunedì in campionato, dove dobbiamo cercare di accelerare un pochettino".

"Abbiamo dato anche un po' di entusiasmo al gruppo con queste due vittorie. Lavorare con sconfitte una dietro l'altra — giocando ogni tre giorni — può minare certezze accumulate in un anno e mezzo. Siamo stati puniti in maniera troppo esagerata in alcune partite, con sconfitte in cui le prestazioni c'erano, e abbiamo perso tanto terreno in campionato. Rimettere punti e cambiare questo trend in casa deve essere un obiettivo".

