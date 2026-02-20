Lazio, Mattei: "Cagliari e Torino test per la semifinale. Sul Flaminio..."

Stefano Mattei ha parlato ai microfoni di Radiosei, ai quali, oltre a proiettarsi alla prossima sfida contro il Cagliari, si è soffermato sul possibile nome di quello che sarà il nuovo stadio della Lazio. Queste le sue parole: “Sul nome dello stadio non avrei dubbi, per l’allenatore e la persona che è stata: Maestrelli. I suoi valori etici sono irraggiungibili".

"Il Cagliari ha un discreto vantaggio ma la zona rischio non è così lontana e vorranno poi riscattare l’ultimo ko in casa. Non possono permettersi un secondo passo falso casalingo, quindi se la giocheranno; la Lazio dovrà stare attenta a destra, a Palestra".

"La Lazio farà bene ad affrontare la partita con la giusta motivazione, perché domani e Torino saranno due test importanti in vista della semifinale di andata con l’Atalanta”.