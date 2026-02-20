Lazio, miglior difesa ma peggior attacco: in trasferta serve una svolta
RASSEGNA STAMPA - Alle spalle il ko contro l’Atalanta, la Lazio è pronta a tornare in campo nell’insidiosa trasferta di Cagliari in programma sabato 21 febbraio alle 20.45. Un crocevia importantissimo per il proseguo della stagione e anche una Lazio che, in trasferta, deve cambiare marcia.
Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport la Lazio in questa stagione è una squadra a due facce quando gioca lontano dall’Olimpico: solida e compatta dietro, sterile e poco incisiva davanti.
Basti pensare che fuori casa la Lazio ha la migliore difesa della Serie A, appena 9 gol subiti come Milan e Inter, ma ha anche il peggior attacco del torneo con appena 8 gol all’attivo al pari di Lecce, Parma e Verona.
Un dato che sottolinea come la squadra di Sarri faccia fatica a concretizzare la compattezza che invece si è rivelata un’arma a doppio taglio perché il prezzo pagato è la minore brillantezza offensiva. Servirà quindi invertire questo trend, già a partire dalla sfida di sabato.
