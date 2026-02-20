Lazio, Maldini e Zaccagni si "incontrano": per la prima volta insieme tra i convocati
RASSEGNA STAMPA - Obiettivo tornare alla vittoria dopo il passo falso maturato all’Olimpico contro l’Atalanta. La Lazio vuole scrollarsi di dosso tutte le voci extra campo e tornare a fare punti contro il Cagliari nella gara in programma sabato 21 febbraio alle 20.45 alla Unipol Domus.
Sarri studia la formazione migliore e, per la prima volta, Zaccagni e Maldini potrebbero ritrovarsi in campo insieme. Il capitano della Lazio sembra aver infatti smaltito l'infortunio all'addome, infortunio che il numero 10 aveva rimediato a fine gennaio proprio in concomitanza dell'arrivo di Maldini, subito schierato da Sarri.
I due entreranno per la prima volta nella lista dei convocati proprio nella giornata odierna con Sarri che potrebbe avere a disposizione il tridente titolare al completo, altra situazione mai verificatasi dalla partenza a gennaio del Taty Castellanos.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.