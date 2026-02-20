FORMELLO - Lazio, Zac conferma il rientro. Sarri sceglie: due dubbi in difesa
FORMELLO - Zaccagni in gruppo, confermato il ritorno del capitano, per il secondo giorno di fila aggregato ai compagni. Risolta la lesione muscolare all'addome. Ancora differenziato per Basic, è rimasta soltanto la rifinitura di domani per tirare le somme sulla formazione anti-Cagliari. Sarri partirà senza Gila, alle prese con un'infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Al suo posto ballottaggio tra Patric e Provstgaard, i due si giocano la maglia vicino a Romagnoli, di ritorno dal turno di squalifica scontato con l'Atalanta. Il dubbio a sinistra invece è tra Tavares e Pellegrini, Marusic a sinistra è sicuro dell'impiego.
A centrocampo probabile conferma per il terzetto visto nell'ultima giornata, con Dele-Bashiru e Taylor ai lati di Cataldi, insidiato però da Rovella. L'ex Monza cerca minuti per migliorare la propria condizione, Sarri l'aveva schierato titolare a Bologna in Coppa Italia dopo quasi 5 mesi dall'ultima volta. In attacco è out Pedro, a sinistra dipende tutto da Zaccagni, se verrà rischiato subito dall'inizio o partirà tra le riserva. Noslin al momento sembra in pole, Maldini dovrebbe muoversi di nuovo da falso nove con Isaksen pronto a chiudere il tridente sulla destra. Chiedono spazio Ratkov, Dia e Cancellieri, al massimo dovrebbero trovarlo a gara in corso.
