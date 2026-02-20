Cagliari, senza Gaetano serve un altro play: i dubbi di Pisacane per la Lazio
RASSEGNA STAMPA - Sarà la Lazio la prossima avversaria del Cagliari in campionato e, mister Pisacane, è ancora al lavoro per schierare il miglior undici in vista della sfida.
Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport il tecnico dovrà fare a meno di Gaetano, infortunato, ma non rinuncerà comunque al play.
I profili che potrebbero ricoprire questo ruolo sono due: Mazzietelli da un lato e il giovane Liteta dall’atro. Il 19enne ha giocato due volte da titolate, a Verona e a Torino contro la Juventus, ma Pisacane potrebbe decidere di puntare su un profilo più di esperienza come quello di Mazzitelli in una gara ostica come quella contro la Lazio.
Deiola è infatti ancora out e Folorunsho, che tornerà a disposizione, è reduce da quasi sessanta giorni di stop.
