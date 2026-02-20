PRIMAVERA | Lazio, due assenze per squalifica contro la Fiorentina
20.02.2026 10:45 di Christian Gugliotta
Reduce da un pareggio ricco di rimpianti contro il Cagliari, la Lazio Primavera vuole continuare a sognare i play-off, ora distanti appena tre punti. Nel prossimo match di campionato, i biancocelesti se la vedranno in trasferta con la Fiorentina, una delle squadre in lotta per il titolo.
Dopo il pari dell'andata, Punzi proverà a strappare un successo per avvicinarsi alle prime sei posizioni, ma per farlo non potrà contare su due pedine fondamentali. Oltre a Farcomeni, fermato per tre giornate per il cartellino rosso rimediato contro il Milan, il tecnico dovrà rinunciare anche a Cristian Cuzzarella, ammonito nell'ultima gara e squalificato per un turno.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.