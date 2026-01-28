PRIMAVERA | Carbone lascia la Lazio: giocherà in prestito all'Avellino
28.01.2026 14:15 di Christian Gugliotta
Nuova avventura per un baby biancoceleste. Dopo aver trovato poco spazio con la Lazio Primavera nella prima metà della stagione in corso, l'attaccante classe 2007 Giovanni Carbone passa in prestito fino a fine annp all'Avellino in Serie B, così da provare a farsi le ossa nel calcio dei grandi.
