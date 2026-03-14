IL TABELLINO di Lazio Primavera - Juve 2-2
Primavera 1 | 30ª giornata
Sabato 14 marzo 2026, ore 13:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
Lazio Primavera - Juve 2-2
Marcatori: Tiozzo (2', J), Durmisi (36', J), Canali (51', L), Sulejmani (90', L).
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Pernaselci, Bordon, Bordoni; Cangemi (46' Canali), Santagostino (46' Gelli), Munoz (75' Battisti), Farcomeni (81' Calvani), Cuzzarella; Sulejmani, Sana Fernandes (46' Serra). A disp.: Bosi, Ciucci, Marinaj, Trifelli, Montano, Iorio. All.: Francesco Punzi.
JUVENTUS: Radu (46' Huli), Montero, Finocchiaro (80' Bracco), Leone (70' Bellino), Verde, Durmisi, Vallana, Grelaud, Tiozzo (56' Keutgen), Borasio, Makiobo (80' Milia). A disp.: Nava, Comellas, Sylla, Ceppi, De Brul, Gielen. All.: Simone Padoin
Arbitro: Aldi (sez. Lanciano)
Assistenti: Bosco - Di Carlo
NOTE
Ammoniti: Borasio (J), Bordoni (L), Keutgen (J).
Espulsi: Vallana (J).
Recupero: 1' p.t., 6' s.t.