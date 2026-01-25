IL TABELLINO di Monza - Lazio Primavera 0-1
Primavera 1 | 22ª giornata
Domenica 25 gennaio 2026, ore 15:00
Centro Sportivo Luigi Berlusconi, Monza
Monza - Lazio Primavera 0-1
Marcatore: Serra (55', L).
MONZA: Strajnar, Bagnaschi (87' Castelli), Azarovs (66' Attinasi), Villa, Buonaiuto, Reita (66' Fardin), Mout, Ballabio (76' Treffiletti), Albè (87' Iuliani), De Bonis, Fogliaro. A disp.: Montagna, Romanini, Zanni, Ganci, Rossini, Porta. All.: Oscar Arnaldo Brevi.
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci, Pernaselci, Bordoni; Ferrari, Santagostino (88' Marinaj), Munoz, Gelli (67' Battisti), Cuzzarella (77' Calvani); Serra (77' Sulejmani), Sana Fernandes (88' Montano). A disp.: Bosi, Milillo, Trifelli, Canali, Iorio, Cangemi. All.: Francesco Punzi.
Arbitro: Alfredo Iannello
Assistenti: Manzini - Citarda
NOTE
Ammoniti: Azarovs (M), Reita (M), De Bonis (M), Pannozzo (L).
Recupero: 1' pt, 6' st.