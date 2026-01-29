PRIMAVERA | Lazio, Punzi: “Classifica migliorata, ora serve ambizione"

Il tecnico della Lazio Primavera Francesco Punzi ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiale del club, nella quale ha parlato del momento positivo della sua squadra e dei miglioramenti fatti nelle ultime settimane. Queste le sue dichiarazioni:

LE DUE VITTORIE DI FILA - “La vittoria di domenica contro il Monza, una squadra in grande salute, è stata la conferma di un momento positivo. Credo che sia il giusto premio per i ragazzi, visto che anche quando i risultati non ci sorridevano abbiamo sempre lavorato con grande impegno credendo nel nostro lavoro. Anche qualche pareggio ci ha dato continuità di risultati, ma anche di morale. Queste due vittorie ci fanno fare quel salto in classifica che aspettavamo da un po’. Ora possiamo recuperare un po’ di energie prima di giocare contro l’Atalanta lunedì. Sarebbe fondamentale fare un risultato positivo per provare a raggiungere il nostro obiettivo”.

IL CAMPIONATO - “In queste categorie la prestazione è determinante, così come l’atteggiamento e la formazione dei calciatori. Nella Primavera, poi, il mantenimento della categoria è fondamentale e la classifica ti condiziona. Dobbiamo essere bravi a trasmettere ai ragazzi la leggerezza di affrontare ogni gara con grande entusiasmo, perché l’età non gli permette di sopportare grandi pressioni. Questi risultati ci danno un minimo di serenità in più, ma mancano ancora tante partite e dobbiamo giocare tante gare senza farci condizionare da ogni risultato”.

LA CLASSIFICA - “La Lazio deve giocare e allenarsi con l’umiltà dell’ultima in classifica. Due settimane fa avevamo solo due punti di vantaggio sulla salvezza, con due vittorie consecutive siamo a sette punti dalla zona play-out e a soli cinque punti dai play-off. I nostri ragazzi stanno crescendo e adesso la cosa più importante è avere l’umiltà di giocarci ogni allenamento al massimo, ma anche l’ambizione di giocarcela con tutti. Dobbiamo raggiungere l’obiettivo prefissato dalla società, ma anche quello di far crescere un gruppo”.

I RECUPERI - “In questo momento stiamo recuperando qualcuno, ma purtroppo abbiamo perso per infortunio Bordon, che forse resterà fuori per altre due gare. Il recupero di Serra è una buona notizia, ma lui spesso nell’ultimo periodo ha fatto parte del gruppo della Prima Squadra. Ha sempre dimostrato di avere qualità importanti e domenica ha fatto un gol di grandissima fattura. Quando si hanno questi giocatori qui viene esaltato il collettivo. Ora serve recuperare tutti e bisogna mettere tutti nella condizione di esprimersi al meglio. Alla fine bisogna arrivare a migliorare tutti i giocatori, questa è la base del lavoro degli allenatori del settore giovanile”.

I MOMENTI DI DIFFICOLTÀ - “Sono sempre stato tranquillo. Quando si analizzano le prestazioni e si vede che la squadra nella gestione della partita è in crescita, significa che la squadra crede in ciò che fa e ha qualità per emergere. I risultati aiutano e danno entusiasmo, ma penso che gli ultimi cinque pareggi consecutivi siano stati importanti. Abbiamo fatto un percorso che queste ultime due vittorie hanno esaltato”.

I PROBLEMI OFFENSIVI - “Abbiamo un atteggiamento difensivo di squadra, partendo dai nostri attaccanti, che si spendono tanto per la squadra e possono pagare qualcosa dal punto di vista della solidità offensiva. Stiamo lavorando sull’atteggiamento offensivo e avere tutti i giocatori a disposizione ci aiuterà nell’arco della partita. Difendere bene ci ha aiutato e ci aiuterà, dobbiamo migliorare nell’atteggiamento offensivo”.

L'INVITO ALLA SQUADRA - “Vorrei che la squadra continui a lavorare in settimana come sta facendo. Quando si fanno risultati positivi si rischia di mollare qualcosa inconsciamente, ma questo loro non lo stanno facendo. Questo credo sia un momento cruciale del campionato e noi dobbiamo essere bravi a mantenere l’umiltà di quando nove gare fa avevamo 11 punti, ma ad avere la consapevolezza di averne fatti altri 17 e quindi giocare con un pizzico di sfrontatezza che ci porta a poter crescere ancora, ma senza dimenticare la nostra umiltà che ci ha permesso di non smettere mai di lottare. Quello che abbiamo fatto fa parte del passato”.