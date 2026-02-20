"Sinisa per sempre": la Lazio omaggia Mihajlovic anche sui social - FOTO
20.02.2026 13:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Dopo il messaggio apparso sui canali ufficiali della Lazio, sui social è stato condiviso un post per ricordare Sinisa Miahjlovic nel giorno del suo compleanno. "Sinisa per sempre", la didascalia scelta per accompagnare una foto dello storico calciatore biancoceleste nella sua esperienza a Roma. Tantissimi like e commenti da parte dei tifosi: è passato del tempo dalla sua tragica scomparsa, ma il ricordo e l'affetto nei suoi confronti sono ancora più vivi e forti che mai. Di seguito il post:
Sinisa per sempre #AvantiLazio pic.twitter.com/Imz04kg7bd— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 20, 2026
