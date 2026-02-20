Ex Lazio | Klose, il figlio Noah debutta tra i pro: “Sono orgoglioso di lui”
20.02.2026
Una grande emozione per tutta la famiglia Klose. Noah, figlio di Miroslav, ha esordito tra i professionisti in Germania, con la maglia del Monaco 1860 in 3. Liga. Il ventunenne è subentrato negli ultimi minuti della vittoria per 5-0 contro il TSV Havelse, al Wilhelm-Langrehr-Stadion.
L’ex attaccante della Lazio, ora allenatore del Norimberga, ha commentato ai microfoni della BILD il debutto di suo figlio, che come lui fa l'atttaccante. "Naturalmente sono molto orgoglioso di lui. Si è guadagnato tutto da solo. Vedremo fin dove arriverà il suo percorso”, ha spiegato. Durante l'esperienza nella Capitale di suo padre, Noah ha giocato proprio nelle giovanili biancocelesti.
