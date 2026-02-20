Lazio, "1900 History": in uscita "Un lungo sogno chiamato Flaminio"
20.02.2026 15:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Da oggi online l’ultimo numero della collana “1900 History”. Dal titolo “Un lungo sogno chiamato Flaminio”. Rinasce lo Stadio Flaminio, la storica dimora della S.S. Lazio. Un lungo viaggio attraverso gli stadi biancocelesti per riscoprire il fascino della loro epopea. Scaricabile gratuitamente sul sito della Società.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide