Mudingayi: "Momento difficile, ma la Lazio ha bisogno di punti. E il Cagliari..."
Intervistato dalla redazione di Tuttocagliari.net, l'ex centrocampista Gaby Mudingayi ha parlato del momento della Lazio (sia in campo che fuori) e della prossima gara di campionato contro il Cagliari. Di seguito le sue parole.
“La Lazio a questo punto del campionato ha un gran bisogno di fare punti. La partita di domani è molto importante per i biancocelesti, ma pure per il Cagliari che, giocando in casa, vorrà senz’altro vincere. Anche per riscattare l’ultima sconfitta interna contro il Lecce. Sono sicuro che verrà fuori un match estremamente interessante".
"La Lazio vive un momento di difficoltà anche a livello societario. Sarri però, da tecnico navigato quale è, saprà senz’altro tirare fuori il meglio dal suo gruppo: all’Unipol Domus mi aspetto di vedere undici biancocelesti carichi a pallettoni. Isaksen e compagni saranno super aggressivi fin dal primo minuto, ma dovranno essere anche, se non soprattutto, molto concreti".
“Il Cagliari cerca sempre di performare ai massimi livelli. Forse non ha ancora trovato la quadra giusta, ma in ogni partita lotta e combatte nel tentativo di fare punti. A prescindere dal momento che sta attualmente attraversando, credo che la compagine rossoblù abbia tutte le carte in regola per conquistare una salvezza tranquilla, anche perché - soprattutto in fase offensiva - può contare su diversi ottimi giocatori".