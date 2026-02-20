Serie A, al via la 26ª giornata: la prima gara in programma
20.02.2026 19:30 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Nemmeno il tempo di lasciarsi alle spalle le notti europee, nelle quali diverse squadre italiane sono state impegnate in Champions ed Europa League, che un nuovo turno di Serie A è già pronto a prendere il via.
La 26ª giornata vedrà andare in scena match da alta classifica come Juventus - Como e Atalanta - Napoli, mentre la Lazio sarà impegnata a Cagliari dopo lo scorso ko casalingo. Ad aprire il weekend di partite, però, sarà la sfida tra Sassuolo e Verona, in programma al Mapei Stadium alle 20:45 di oggi, venerdì 20 febbraio.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.