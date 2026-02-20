Lazio, di padre in figlia: il regalo di Briga alla piccola in arrivo - FOTO
20.02.2026 20:45 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Arianna Montefiori e Mattia Briga sono in attesa della loro prima figlia che nascerà tra qualche mese. Da buon tifoso biancoceleste il cantautore ha regalato alla piccola in arrivo un completino della Lazio, sia nella versione "home" sia "away", come ha mostrato con orgoglio sui social. L'artista ha pubblicato lo scatto anche sul suo profilo "X". "Me so portato avanti" è il messaggio che si legge sotto il post.
Me so’ portato avanti 🩵 pic.twitter.com/LJfWFghjDH— BRIGA (@MattiaBriga) February 20, 2026
